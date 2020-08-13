Чемпион мира продолжит карьеру в клубе Бекхэма

Француз будет выступать в МЛС.

Интер Майами объявил о подписании полузащитника Блеза Матюиди на правах свободного, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Французский футболист по обоюдному согласию расторг контракт с туринским Ювентусом. Матюиди продолжит карьеру в клубе легендарного Дэвида Бекхэма.

33-летний игрок подписал с американским клубом контракт, став первым чемпионом мира в истории MLS. Финансовые подробности и сроки соглашения не уточняются.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️



Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

В прошлом сезоне Матюиди провел за Ювентус 45 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма.