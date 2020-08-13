Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Чемпион мира продолжит карьеру в клубе Бекхэма

Комментариев: 0
Француз будет выступать в МЛС.
Блез Матюиди
Блез Матюиди
twitter.com/InterMiamiCF

Интер Майами объявил о подписании полузащитника Блеза Матюиди на правах свободного, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Французский футболист по обоюдному согласию расторг контракт с туринским Ювентусом. Матюиди продолжит карьеру в клубе легендарного Дэвида Бекхэма.

33-летний игрок подписал с американским клубом контракт, став первым чемпионом мира в истории MLS. Финансовые подробности и сроки соглашения не уточняются.

В прошлом сезоне Матюиди провел за Ювентус 45 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма.

Поделись:
Теги: Блез Матюиди, Интер Майами, MLS, МЛС, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь