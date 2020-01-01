Шахтер опередил Рому и Челси в клубном рейтинге УЕФА

За победу над Базелем "горняки" добыли четыре пункта.

Игроки Шахтера Getty Images

Шахтер разгромил Базель (4:1) в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

Эта победа позволила донецкой команде заработать очка в клубный рейтинг (три пункта за победу и один за выход в полуфинал).

Таким образом, команде удалось набрать 84 очка и подняться на две строчки, обойдя Рому (80) и Челси (83).

Отметим, что будущий соперник Шахтера в Лиге Европы - Интер занимает 39-ю позицию в рейтинге.

Ранее сообщалось, что Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА после победы Шахтера.