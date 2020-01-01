Шахтер опередил Рому и Челси в клубном рейтинге УЕФА
За победу над Базелем "горняки" добыли четыре пункта.
Шахтер разгромил Базель (4:1) в рамках четвертьфинала Лиги Европы.
Эта победа позволила донецкой команде заработать очка в клубный рейтинг (три пункта за победу и один за выход в полуфинал).
Таким образом, команде удалось набрать 84 очка и подняться на две строчки, обойдя Рому (80) и Челси (83).
Отметим, что будущий соперник Шахтера в Лиге Европы - Интер занимает 39-ю позицию в рейтинге.
Ранее сообщалось, что Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА после победы Шахтера.
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