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Шахтер опередил Рому и Челси в клубном рейтинге УЕФА

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За победу над Базелем "горняки" добыли четыре пункта.

Игроки Шахтера
Игроки Шахтера
Getty Images

Шахтер разгромил Базель (4:1) в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

Эта победа позволила донецкой команде заработать очка в клубный рейтинг (три пункта за победу и один за выход в полуфинал).

Таким образом, команде удалось набрать 84 очка и подняться на две строчки, обойдя Рому (80) и Челси (83).

Отметим, что будущий соперник Шахтера в Лиге Европы - Интер занимает 39-ю позицию в рейтинге.

Ранее сообщалось, что Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА после победы Шахтера.

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Теги: футбол, Шахтер, УЕФА
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