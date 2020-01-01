Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА после победы Шахтера
Вице-чемпион страны сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Шахтер вышел в полуфинал Лиги Европы, в 1/4 турнира обыграв Базель (4:1).
Эта победа помогла украинской ассоциации обойти в рейтинге УЕФА Нидерланды, чьи клубы уже покинули еврокубки.
Теперь Украина занимает девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерланды, в свою очередь, потеряли одну позицию и расположились на десятом месте.
Согласно регламенту, при таком раскладе чемпион Украины в следующем сезоне выйдет на прямую в групповой раунд Лиги чемпионов-2021/22, а вице-чемпион страны сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.
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