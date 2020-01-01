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Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА после победы Шахтера

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Вице-чемпион страны сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Шахтер
Шахтер
Getty Images

Шахтер вышел в полуфинал Лиги Европы, в 1/4 турнира обыграв Базель (4:1).

Эта победа помогла украинской ассоциации обойти в рейтинге УЕФА Нидерланды, чьи клубы уже покинули еврокубки.

Теперь Украина занимает девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерланды, в свою очередь, потеряли одну позицию и расположились на десятом месте.

Согласно регламенту, при таком раскладе чемпион Украины в следующем сезоне выйдет на прямую в групповой раунд Лиги чемпионов-2021/22, а вице-чемпион страны сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.

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Теги: футбол, УЕФА, Лига Европы, Украина, рейтинг УЕФА
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