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Кайсериспор хочет сократить зарплату Кравца

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Украинец сможет остаться в клубе, если согласится на снижение оклада.
Артем Кравец
Артем Кравец
kayserispor.org.tr

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец по разрешению клуба задержался в отпуске в Киеве и пропустил первую тренировку своей команды после небольшого перерыва.

В связи с этим в турецкой прессе вновь поднялась шумиха о том,что Кравец может покинуть Кайсериспор. Несколькими днями ранее сообщалось, что клуб уже попросил футболиста найти себе новую команду.

Однако, по информации zbirna.com, между Артемом и клубом возникло недопонимание. Дело в том, что Кайсериспор не против и дальше сотрудничать с ним, просто клуб не готов выплачивать украинцу зарплату в полном объеме.

Кравец сможет остаться в команде, если согласится сделать скидку. Отмечается, что Артема не особо устраивает такой вариант, к тому же, к нему проявляют интерес другие турецкие клубы.

Ранее Артем Кравец сообщил, что готов вернуться в киевское Динамо.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции, футбол, чемпионат Турции по футболу
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