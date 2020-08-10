Роналду проводит время на своей яхте после вылета Ювентуса из Лиги чемпионов

Футболист наслаждается отдыхом и демонстрирует фанатам свой пресс.

Туринский Ювентус уже окончательно завершил сезон-2019/20, победив в чемпионате Италии и вылетев из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира.

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Перед стартом нового сезона лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду отправился отдыхать на своей роскошной яхте, владельцем которой он недавно стал.

35-летний футболист продемонстрировал фанатам свой пресс, которому может позавидовать любой.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду подвел итоги сезона.