Роналду проводит время на своей яхте после вылета Ювентуса из Лиги чемпионов
Футболист наслаждается отдыхом и демонстрирует фанатам свой пресс.
Туринский Ювентус уже окончательно завершил сезон-2019/20, победив в чемпионате Италии и вылетев из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира.
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Перед стартом нового сезона лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду отправился отдыхать на своей роскошной яхте, владельцем которой он недавно стал.
35-летний футболист продемонстрировал фанатам свой пресс, которому может позавидовать любой.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду подвел итоги сезона.
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