Пластун получил ужасную травму в первом туре чемпионата Бельгии

Бельгийский клуб неожиданно проиграл.

В рамках первого тура бельгийской Лиги Жупиле Гент уступил Сент-Трюйдену (1:2).

В концовке первого тайма украинский защитник Гента Игорь Пластун забил первый гол, чем сравнял счет в матче.

Но в середине второго тайма Пластун получил неприятную травму. После столкновения с кипером своей команды Томасом Камински, Игорь почувствовал боль в области паха.

Украинец был сразу заменен. Врачи Гента зашили травму и наложили швы. О сроках восстановления пока ничего неизвестно.