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Гол Пластуна не помог Генту обыграть Сент-Трюйден

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Команда потерпела поражение на выезде.
Гент проиграл Сент-Трюйдену
Гент проиграл Сент-Трюйдену
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В рамках стартового тура бельгийской Лиге Жупиле Гент на выезде проиграл Сент-Трюйдену (1:2).

На гол Сузуки ответил Пластун, но этого оказалось недостаточным для победы. Точный удар Колидио на 60-й минуте принес хозяевам три очка.

Сент-Трюйден - Гент 2:1

Голы: Сузуки, 2, Колидио, 60 - Пластун, 43

Сент-Трюйден: Степпе - Санкхон, Ммае, Тейшейра, Гарсия - Деркин, Коломбатто, де Ридер (Лукас, 78), Накамура (Ли, 59) - Сузуки (Назон, 75), Колидио

Гент: Камински - Мохаммади, Пластун (Арсланагич, 63), Нгада-Нгаджуи, Кастро-Монтес - Безус (Ниангбо, 63), Овусу, Оджиджа-Офоэ - Кумс - Яремчук, Депуатр (Мбайо, 81)

Предупреждения: Коломбатто, Колидио, Безус, Овусу

Отметим, что за Гент также сыграли украинцы Роман Яремчук и Роман Безус.

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Теги: футбол, Гент, Сент-Трюйден, чемпионат Бельгии, Игорь Пластун
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