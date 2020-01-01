УЕФА наказал Вулверхэмптон за нарушение финансового фейр-плей

Английский клуб должен ликвидировать дефицит бюджета, а также заплатить штраф.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Вулверхэмптон за нарушение правил финансового фейр-плей в сезоне-2019/20.

Как сообщает Sky Sports, английский клуб согласовал с организацией план урегулирования финансового положения на следующие два сезона. В соответствии с этим документом, “волки“ должны ликвидировать дефицит бюджета в размере 30 миллионов евро до 2021 года.

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В случае, если Вулверхэмптон выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то в заявку клуб сможет включить только 23 футболиста, вместо 25. Данное ограничение может коснуться и сезона-2021/22, если клуб не поправить свое финансовое положение.

Также отмечается, что помимо этого Вулверхэмптону необходимо заплатить штраф в размере 600 тысяч евро.

Напомним, в сезоне-2019/20 Вулверхэмптон занял 7-е место в АПЛ. Также клуб ведет борьбу в Лиге Европы - в 1/4 финала турнира “волкам“ предстоит сыграть с Севильей.

Ранее сообщалось, что УЕФА прокомментировал отмену дисквалификации Манчестер Сити в Лиге чемпионов.