Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, повторный - отрицательный

Украинец все же пропустил тренировку команды.

Нападающий Гента Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус на прошлой неделе, об этом сообщает HBVL.

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По информации источника, после проведения теста возникло подозрение, что результат украинца мог быть ошибочным. Руководство команды приняло решение, что Яремчук должен пройти повторное тестирование. Результат второго теста оказался негативным.

Воскресенье, 9 августа, должен состояться первый тур чемпионата Бельгии в новом сезоне против Сент-Труйдена, однако участие форварда под вопросом.

Яремчук должен был участвовать в предматчевой пресс-конференции, но отсутствовал на ней. Кроме того, он пропустил тренировку с командой.

Отмечается, что все остальные игроки команды сдали отрицательный тест на коронавирус.

Ранее стало известно имя игрока Реала, который заразился коронавирусом.