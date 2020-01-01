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Кайсериспор попросил Кравца найти себе новый клуб

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Турецкий клуб хочет избавиться от украинского форварда.
Артем Кравец
Артем Кравец
instagram.com/kravets89/

Нападающий турецкого Кайсериспора Артем Кравец в скором времени может покинуть команду.

По информации портала Futbal Arena, руководство “желто-красных“ не рассчитывает на украинца в следующем сезоне и уже обратилось к нему с просьбой начать поиски новой команды.

Кравец стал игроком Кайсериспора в январе 2018 года, перейдя из киевского Динамо. В завершившемся сезоне он отыграл 22 матча, забив девять голов. Действующий контракт Артема с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Как сообщают СМИ, 31-летним форвардом интересуется новичок турецкой Суперлиги Хатайспор.

Ранее сообщалось, что Артем Кравец сообщил о разрыве с женой.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол
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