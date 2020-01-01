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Украина уже точно не опустится ниже 10-й строчки рейтинга ассоциаций УЕФА

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Украина не потеряет место в групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22 для чемпиона страны.
Шахтер обеспечил Украине 10-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
Шахтер обеспечил Украине 10-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
ФК Шахтер Донецк

В среду, 5 августа, состоялись некоторые матч 1/8 финала Лиги Европы. В одном из них донецкий Шахтер одержал победу и вышел в четвертьфинал турнира, а в другом турецкий Истанбул Башекшехир потерпел поражение и покинул соревнования.

Таким образом, по итогам этих встреч стало понятно, что турецкая ассоциация не сможет обойти Украину в таблице коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне.

На данный момент Украина занимает 10-е место с 35,1 очками, тогда как Турция находится на 11-й строчке, имея в активе 33,6 очка.

Австрия расположилась на 12-м месте (32,925), но лишилась последнего представителя в еврокубках - ЛАСК, и больше не наберет очков.

В еврокубках еще остался Копенгаген, однако Дания отстает от Украины на 6,25 балла и не сможет обойти нашу ассоциацию в таблице, даже если “горняки“ проиграют в следующем матче, а Копенгаген выиграет турнир.

Таким образом, Украина точно не опустится ниже 10-го места, а значит чемпион УПЛ в сезоне-2021/22 будет по-прежнему стартовать с группового этапа Лиги чемпионов, а вице-чемпион - со второго раунда квалификации ЛЧ.

Однако, если Шахтер сумеет победить в 1/4 финала Лиги Европы, то Украина сможет обойти Нидерланды (9 место, 35,750 баллов), и тогда вице-чемпион УПЛ-2020/21 попадет в третий раунд квалификации.

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Теги: Украина, футбол, УЕФА, рейтинг УЕФА
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