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Бывший футболист Барселоны перебрался в Галатасарай

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Игрок вернулся в родной клуб.
Арда Туран вернулся в родной клуб
Арда Туран вернулся в родной клуб
ФК Галатасарай

Бывший футболист каталонской Барселоны и сборной Турции Арда Туран подписал контракт с Галатасараем, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба команды, игрок подписал соглашение с клубом на один год с возможным продлением еще на один сезон.

Отметим, что Туран вернулся в родной клуб спустя девять лет. В 2011 году Арда он покинул турецкий клуб ради Атлетико. Три последних сезона Арда выступал за Истанбулспор.

Ранее сообщалось, что вингер Шахтер может перебраться в Турцию.

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Теги: Арда Туран, Галатасарай, чемпионат Турции, футбол
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