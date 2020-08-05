Бывший футболист Барселоны перебрался в Галатасарай
Игрок вернулся в родной клуб.
Бывший футболист каталонской Барселоны и сборной Турции Арда Туран подписал контракт с Галатасараем, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Как информирует пресс-служба команды, игрок подписал соглашение с клубом на один год с возможным продлением еще на один сезон.
#YuvanaHoşgeldinArda @ArdaTuran pic.twitter.com/9aeXI0cY7X— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2020
Отметим, что Туран вернулся в родной клуб спустя девять лет. В 2011 году Арда он покинул турецкий клуб ради Атлетико. Три последних сезона Арда выступал за Истанбулспор.
Ранее сообщалось, что вингер Шахтер может перебраться в Турцию.
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