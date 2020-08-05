Бывший футболист Барселоны перебрался в Галатасарай

Игрок вернулся в родной клуб.

Бывший футболист каталонской Барселоны и сборной Турции Арда Туран подписал контракт с Галатасараем, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба команды, игрок подписал соглашение с клубом на один год с возможным продлением еще на один сезон.

Отметим, что Туран вернулся в родной клуб спустя девять лет. В 2011 году Арда он покинул турецкий клуб ради Атлетико. Три последних сезона Арда выступал за Истанбулспор.

Ранее сообщалось, что вингер Шахтер может перебраться в Турцию.