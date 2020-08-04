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Моуринью: Спустя годы мы с Касильясом стали друзьями

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Именитый Икер Касильяс официально покинул большой спорт.
Жозе Моуринью и Икер Касильяс
Жозе Моуринью и Икер Касильяс
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал новость о том, что легендарный экс-голкипер Реала и Порту Икер Касильяс решил завершить карьеру.

"Его интеллект и зрелость заставляли нас всегда уважать друг друга, а спустя годы мы даже смогли развить честную дружбу.

Икер - исторический вратарь для Реала, сборной Испании и всего мирового футбола. Вместе с ним я выиграл Ла Лигу, и с ним у меня были трудные моменты из-за моих профессиональных решений, а не личных", - цитирует Моуринью AS.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс будет работать в мадридском Реале.

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Теги: Жозе Моуринью, Икер Касильяс, футбол
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