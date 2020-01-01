Манчестер Сити может обменяться игроками с Барселоной
Руководство Манчестер Сити намерено подписать защитника Барселоны Серджи Роберто, об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола заинтересован в игроке, ведь он считает испанца универсальным футболистом.
Читай также: Гвардиола назвал самого сложного соперника в карьере
Однако Серджи Роберто не хочет покидать Барселону. Но боссы “сине-гранатовых“ готовы выслушать предложение по футболисту, однако они хотят сохранить Роберто, а взамен отдать Нелсона Семеду.
Отмечается, что в сделку по обмену может быть включен защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия, который является воспитанником Барселоны.
Команды проведут первые переговоры после завершения Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром.
Полная версия правил