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Манчестер Сити может обменяться игроками с Барселоной

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Команды ведут переговоры.
Эрик Гарсия и Серджи Роберто
Эрик Гарсия и Серджи Роберто
Getty Images

Руководство Манчестер Сити намерено подписать защитника Барселоны Серджи Роберто, об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола заинтересован в игроке, ведь он считает испанца универсальным футболистом.

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Однако Серджи Роберто не хочет покидать Барселону. Но боссы “сине-гранатовых“ готовы выслушать предложение по футболисту, однако они хотят сохранить Роберто, а взамен отдать Нелсона Семеду.

Отмечается, что в сделку по обмену может быть включен защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия, который является воспитанником Барселоны.

Команды проведут первые переговоры после завершения Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром.

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Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серджи Роберто, АПЛ, Ла Лига, чемпионат Англии, чемпионат Испании, футбол, Нелсон Семеду, Эрик Гарсия
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