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Соболь не сумел выиграть с Брюгге Кубок Бельгии

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Брюгге потерпел минимальное поражение от Антверпена в финале турнира.
Антверпен завоевал Кубок Бельгии
Антверпен завоевал Кубок Бельгии
twitter.com/official_rafc

В финале Кубка Бельгии Брюгге уступил Антверпену со счетом 0:1.

Исход этого поединка решил единственный гол Рафаэлова, забитый на 25-й минуте не без содействия украинского защитника соперника Эдуарда Соболя. Отметим, что по ходу матча украинец также получил желтую карточку и, в итоге, был заменен на 72-й минуте.

Таким образом, Соболю вместе с Брюгге не удалось оформить "золотой дубль" - чемпион Бельгии не сумел выиграть Кубок страны.

Брюгге - Антверпен 0:1
Гол: Рафаэлов, 25.

Брюгге: Миньоле - Мата, Мехеле, Дели, Соболь (Шрийверс, 72) - Ванакен, Диатта, Альварес (Ритс, 75) - Вормер, Окереке (Баджи, 52), Де Кетелере.

Антверпен: Матияш - Сек, Пиус, Де Лаэт, Юклерад - Бута, Зе (Родригеш, 90), Арун, Хонгла - Рафаэлов (Нсимба, 90+1), Мбокани.

Предупреждения: Альварес, Соболь, Ритс, Вормер - Пиус, Матияш, Арун.

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Теги: Эдуард Соболь, Брюгге, Антверпен, Кубок Бельгии, футбол
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