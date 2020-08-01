Соболь - в стартовом составе Брюгге на финал Кубка Бельгии

Брюгге может оформить Золотой дубль.

Сегодня, 1 августа, состоится финал Кубка Бельгии, в котором встретятся Брюгге и Антверпен.

В стартовый состав Брюгге попал украинский защитник Эдуард Соболь, который попытается помочь команде оформить Золотой дубль.

Дело в том, что “черно-синие“ являются действующим чемпионом страны, и может выиграть еще один трофей в сезоне-2019/20.

Отметим, что поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, Соболь выступает в Брюгге на правах аренды, его контракт принадлежит донецкому Шахтеру.

Ранее сообщалось, что Брюгге договорилось с Шахтером о продлении аренды Соболя.