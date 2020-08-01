Соболь - в стартовом составе Брюгге на финал Кубка Бельгии
Брюгге может оформить Золотой дубль.
Сегодня, 1 августа, состоится финал Кубка Бельгии, в котором встретятся Брюгге и Антверпен.
В стартовый состав Брюгге попал украинский защитник Эдуард Соболь, который попытается помочь команде оформить Золотой дубль.
Дело в том, что “черно-синие“ являются действующим чемпионом страны, и может выиграть еще один трофей в сезоне-2019/20.
Team news! 🔵⚫— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 1, 2020
Let's do this! 💪🏻 #CluAnt #CrokyCup #RoadtotheDouble pic.twitter.com/veUUN7QgCh
Отметим, что поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, Соболь выступает в Брюгге на правах аренды, его контракт принадлежит донецкому Шахтеру.
Ранее сообщалось, что Брюгге договорилось с Шахтером о продлении аренды Соболя.
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