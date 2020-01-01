Иммобиле выиграл "Золотую бутсу-2020"

Форвард Лацио досрочно завоевал трофей.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле досрочно завоевал звание лучшего бомбардира Европы по итогам сезона-2019/20.

На счету Иммобиле на данный момент 35 голов. За приз до последнего боролся лидер Ювентуса Криштиану Роналду (31 гол), однако он не попал в заявку на матч против Ромы, лишившись шансов догнать Иммобиле.

Отметим, что Иммобиле может улучшить свой показатель в матче последнего тура Серии А против Наполи, который состоится 1 августа в 21:45 по киевскому времени.

Стоит отметить, что у некоторых лиг разный коэффициент: гол в топ-лиге - 2 очка, в лиге слабее (например, УПЛ) - 1,5 очка, в чемпионате Эстонии 1 гол равен 1 очку.

Результаты бомбардирской гонки в сезоне-2019/20:

Чиро Иммобиле (Лацио, Италия) - 35 голов, 70 баллов; Роберт Левандовски (Бавария, Германия) - 34 гола, 68 баллов; Криштиану Роналду (Ювентус, Италия) - 31 гол, 60 баллов; Тимо Вернер (Лейпциг, Германия) - 28 голов, 56 алла; Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Германия) - 29 голов, 50 баллов; Лионель Месси (Барселона, Испания) - 25 голов, 50 балла; Ромелу Лукаку (Интер, Италия) - 23 голов, 46 баллов; Джейми Варди (Лестер, Англия) - 23 голов, 46 баллов.

Отметим, что Иммобиле - третий итальянец, который стал лучшим бомбардиром Европы. До этого данную награду получали Франческо Тотти (26 голов) и Лука Тони (31 гол).

Ранее сообщалось, что Чиро Иммобиле превзошел Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии.