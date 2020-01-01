Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Иммобиле выиграл "Золотую бутсу-2020"

Комментариев: 0
Форвард Лацио досрочно завоевал трофей.
Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле
Getty Images

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле досрочно завоевал звание лучшего бомбардира Европы по итогам сезона-2019/20.

На счету Иммобиле на данный момент 35 голов. За приз до последнего боролся лидер Ювентуса Криштиану Роналду (31 гол), однако он не попал в заявку на матч против Ромы, лишившись шансов догнать Иммобиле.

Отметим, что Иммобиле может улучшить свой показатель в матче последнего тура Серии А против Наполи, который состоится 1 августа в 21:45 по киевскому времени.

Стоит отметить, что у некоторых лиг разный коэффициент: гол в топ-лиге - 2 очка, в лиге слабее (например, УПЛ) - 1,5 очка, в чемпионате Эстонии 1 гол равен 1 очку.

Результаты бомбардирской гонки в сезоне-2019/20:

  1. Чиро Иммобиле (Лацио, Италия) - 35 голов, 70 баллов;
  2. Роберт Левандовски (Бавария, Германия) - 34 гола, 68 баллов;
  3. Криштиану Роналду (Ювентус, Италия) - 31 гол, 60 баллов;
  4. Тимо Вернер (Лейпциг, Германия) - 28 голов, 56 алла;
  5. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Германия) - 29 голов, 50 баллов;
  6. Лионель Месси (Барселона, Испания) - 25 голов, 50 балла;
  7. Ромелу Лукаку (Интер, Италия) - 23 голов, 46 баллов;
  8. Джейми Варди (Лестер, Англия) - 23 голов, 46 баллов.

Отметим, что Иммобиле - третий итальянец, который стал лучшим бомбардиром Европы. До этого данную награду получали Франческо Тотти (26 голов) и Лука Тони (31 гол).

Ранее сообщалось, что Чиро Иммобиле превзошел Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии.

Поделись:
Теги: Чиро Иммобиле, Золотая бутса, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь