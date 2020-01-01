Яремчук забил за Гент во втором матче подряд

Украинец поразил ворота Зюлте-Варегема, но не спас свою команду от поражения.

Бельгийский Гент провел товарищеский матч против Зюлте-Варегема, в котором потерпел поражение со счетом 1:2.

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В стартовом составе “буйволов“ оказались три украинца - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Первые два покинули поле во втором тайме, а вот Пластун отыграл весь поединок.

Автором единственного гола в составе Гента стал Яремчук - на 55-й минуте он поразил ворота соперника, сократив отставание в счете, однако это не спасло команду от поражения.

Отметим, что Яремчук забил уже третий гол после травмы. В предыдущем спарринге против Меца Роман оформил дубль и помог Генту выиграть (3:0).

Ранее тренер Гента заявил, что украинец Роман Яремчук играет еще сильнее, чем обычно.