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Роналдиньо в августе выпустят на свободу

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Именитый бразилец планирует после освобождения перебраться в Испанию.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Легендарный экс-нападающий Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо в скором времени выйдет на свободу.

Как сообщает ESPN, 40-летнего бразильца отпустят в августе 2020 года. Роналдиньо готов признать свою вину в незаконном пересечении границ.

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В суде именитый футболист рассказал, что поддельные документы, по которым он и его брат Роберто прибыли в Парагвай, сделал бразильский бизнесмен Вилмондес Соуза Лирия, который сейчас находится за решеткой.

В случае, если бразилец признает вину, ему выпишут штраф, а также ему придется ежемесячно отчитываться о своих действиях судье.

Источник также отмечает, что после освобождения Роналдиньо намерен навсегда покинуть родную Бразилию. Он вместе с братом уже присмотрел дом в Кастельдефельсе (Испания), где живут звездные игроки Барселоны - Лионель Месси, Луис Суарес и другие.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо находится под домашним арестом в пятизвездочном отеле в Парагвае.

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Теги: Роналдиньо, футбол, вне игры, суд
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