Роналдиньо в августе выпустят на свободу
Легендарный экс-нападающий Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо в скором времени выйдет на свободу.
Как сообщает ESPN, 40-летнего бразильца отпустят в августе 2020 года. Роналдиньо готов признать свою вину в незаконном пересечении границ.
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В суде именитый футболист рассказал, что поддельные документы, по которым он и его брат Роберто прибыли в Парагвай, сделал бразильский бизнесмен Вилмондес Соуза Лирия, который сейчас находится за решеткой.
В случае, если бразилец признает вину, ему выпишут штраф, а также ему придется ежемесячно отчитываться о своих действиях судье.
Источник также отмечает, что после освобождения Роналдиньо намерен навсегда покинуть родную Бразилию. Он вместе с братом уже присмотрел дом в Кастельдефельсе (Испания), где живут звездные игроки Барселоны - Лионель Месси, Луис Суарес и другие.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо находится под домашним арестом в пятизвездочном отеле в Парагвае.
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