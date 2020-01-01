Месси, де Брюйне и Роналду - в символической сборной сезона по версии WhoScored

В символическую команду в большинстве своем попали представители АПЛ и Бундеслиги.

Известный портал WhoScored опубликовал символическую сборную сезона из лучших игроков ТОП-5 европейских лиг.

Основу символической команды составили игроки, выступающие в АПЛ и Бундеслиге, еще два футболиста представляют Серию А, и только один Лионель Месси представляет Ла Лигу.

Неожиданным стало включение в рейтинг голкипера Брешии Есси Йоронена и защитника Бернли Джеймса Тарковски.

Сборная сезона по версии WhoScored:

Вратарь: Есси Йоронен (Брешия, Серия А).

Защитники: Рикардо Перейра (Лестер, АПЛ) Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, АПЛ) и Джеймс Тарковски (Бернли, АПЛ).

Полузащитники: Тимо Вернер (Лейпциг/Челси, Бундеслига/АПЛ), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, АПЛ), Джейдон Санчо (Боруссия Д, Бундеслига), Лионель Месси (Барселона, Ла Лига).

Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария, Бундеслига), Криштиану Роналду (Ювентус, Серия А).

Ранее сообщалось, кто из игроков попал в символическую сборную Ла Лиги.