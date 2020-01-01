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Месси - рекордсмен по числу незабитых пенальти в XXI веке в топ-5 лиг Европы

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Вторую строчку по этому показателю занимает Криштиану Роналду.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков по количеству незабитых пенальти в XXI веке среди футболистов из топ-5 лиг Европы.

Лидером данного рейтинга стал капитан Барселоны Лионель Месси - на счету которого в XXI веке целых 22 незабитых пенальти. На втором и третьем месте оказались форвард Ювентуса Криштиану Роналду и легенда Ромы Франческо Тотти. У них по 18 незабитых 11-метровых.

ТОП-10 рейтинга:

1. Лионель Месси (Барселона) - 22 незабитых пенальти;
2-3. Криштиану Роналду (Ювентус) - 18;
2-3. Франческо Тотти (Рома) - 18;
4. Антонио Ди Натале (Удинезе) - 14;
5. Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 13;
6-7. Уэйн Руни (Дерби Каунти, МЮ) - 12;
6-7. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 12;
8-10. Роналдиньо (Барселона) - 10;
8-10. Руд ван Нистелрой (МЮ) - 10;
8-10. Ариц Адурис (Атлетик) - 10.

Ранее президент Барселоны рассказал о будущем Лионеля Месси в команде.

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Теги: Лионель Месси, футбол, рейтинг, пенальти
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