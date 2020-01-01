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Чигринский объяснил, почему остался в АЕКе

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Украинец продолжит выступать за греческий клуб.
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
АЕК

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский прокомментировал свое решение остаться в греческом клубе. Украинец подписал контракт с клубом на год.

“Я очень рад, что мы продолжаем нашу историю. Я горжусь тем, что являюсь членом этой команды. У меня не было никаких мыслей о том, чтобы менять что-то.

Мы продолжаем творить нашу историю, я всегда смотрю в будущее и всегда надеюсь, что мы сможем достичь высоких целей.

Я считаю, что футбол, в который мы играли, и результаты, которые мы показывали в конце чемпионата, дают нам оптимизм на следующий сезон.

В моей карьере не было много команд, ведь каждая становится моей семьей. Я не хочу просто менять команды ради цифр в контракте. Нет. Когда ты приходишь и чувствуешь себя частью семьи, тогда ты становишься чем-то важным.

Могу сказать, что здесь я чувствую себя частью семьи. Знаете, что такое чувство дома? У меня есть это чувство“, - приводит слова Чигринского официальный сайт команды.

В текущем сезоне украинец провел 25 матчей за греческий клуб, в которых забил три гола.

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, футбол
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