Милевский - подписчикам: Все закройте свои ротики

Футболист ответил подписчикам, которые не против назначения Мирчи Луческу в Динамо.

Несколько дней назад было объявлено, что бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу возглавил киевское Динамо.

Этим назначением был недоволен экс-игрок “бело-синих“ Артем Милевский, который в соцсетях написал: “Трэш, бл*“. Однако, некоторые подписчики футболиста были с ним не согласны, о чем писали в комментария. В итоге Артем решил ответить этим людям.

“Все закройте ротики свои. Вы никто, кто думает обратное, и не знаете этому цену“, - написал Милевский в комментарии под собственной публикацией в Instagram.

Ранее Артем Милевский жестко раскритиковал Дениса Бойко, поддержавшего назначение Мирчи Луческу.