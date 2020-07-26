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Милевский - подписчикам: Все закройте свои ротики

Комментариев: 2
Футболист ответил подписчикам, которые не против назначения Мирчи Луческу в Динамо.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Несколько дней назад было объявлено, что бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу возглавил киевское Динамо.

Этим назначением был недоволен экс-игрок “бело-синих“ Артем Милевский, который в соцсетях написал: “Трэш, бл*“. Однако, некоторые подписчики футболиста были с ним не согласны, о чем писали в комментария. В итоге Артем решил ответить этим людям.

“Все закройте ротики свои. Вы никто, кто думает обратное, и не знаете этому цену“, - написал Милевский в комментарии под собственной публикацией в Instagram.

Ранее Артем Милевский жестко раскритиковал Дениса Бойко, поддержавшего назначение Мирчи Луческу.

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Теги: Артем Милевский, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.07.2020, 20:04
Оценка:  0
гость
Миля слушай песню от Шнура - Машина.
гость  (аноним)  26.07.2020, 19:27
Оценка:  -1
гость
Зачем общественности знать мнение игрока, который ассоциируется с бухлом и наркотиками?? Bigmir скоро никто вас читать не будет.
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