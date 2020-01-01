Стяуа намерен подписать Чигринского
Украинец стал трансферной целью.
Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский может перебраться в Стяуа, об этом сообщает Sdna со ссылкой на Telekom Sport.
По информации источника, украинец стал трансферной целью румынского клуба. Владелец Стяуа Джиджи Бекали лично заинтересован в приобретении Чигринского.
Он считает, что футболист сможет усилить оборону команды, что поможет бороться команде за лидерство в чемпионате.
В текущем сезоне, Чигринский провел 25 матчей за АЕК, в которых отметился тремя голами.
Ранее сообщалось, что украинец продлит контракт с греческим клубом.
Полная версия правил