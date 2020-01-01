Стяуа намерен подписать Чигринского

Украинец стал трансферной целью.

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский может перебраться в Стяуа, об этом сообщает Sdna со ссылкой на Telekom Sport.

По информации источника, украинец стал трансферной целью румынского клуба. Владелец Стяуа Джиджи Бекали лично заинтересован в приобретении Чигринского.

Он считает, что футболист сможет усилить оборону команды, что поможет бороться команде за лидерство в чемпионате.

В текущем сезоне, Чигринский провел 25 матчей за АЕК, в которых отметился тремя голами.

Ранее сообщалось, что украинец продлит контракт с греческим клубом.