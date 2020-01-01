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Стяуа намерен подписать Чигринского

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Украинец стал трансферной целью.
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
instagram.com/aekfc_official/

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский может перебраться в Стяуа, об этом сообщает Sdna со ссылкой на Telekom Sport.

По информации источника, украинец стал трансферной целью румынского клуба. Владелец Стяуа Джиджи Бекали лично заинтересован в приобретении Чигринского.

Он считает, что футболист сможет усилить оборону команды, что поможет бороться команде за лидерство в чемпионате.

В текущем сезоне, Чигринский провел 25 матчей за АЕК, в которых отметился тремя голами. 

Ранее сообщалось, что украинец продлит контракт с греческим клубом.

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, Стяуа, футбол
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