Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Такую х**ню нести": Милевский - о словах Бойко в поддержку Луческу

Комментариев: 2
Нападающий возмутился словами поддержки вратаря.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

Форвард брестского Динамо Артем Милевский раскритиковал голкипера киевского Динамо Дениса Бойко за слова поддержки новому главному тренеру киевлян Мирче Луческу.

Читай также: Ультрас Динамо - о назначении Луческу: Это плевок в глаза всем болельщикам киевлян

“Иди, б***ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, лишь бы не выгнали тебя.

Бойко, залижи всем и останься, черт“, - написал Милевский в Instagram.

Ранее Блохин прокомментировал назначение Луческу в Динамо.

Поделись:
Теги: Артем Милевский, Динамо Брест, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  26.07.2020, 11:26
Оценка:  0
гость
Культура!
bugrov3    26.07.2020, 12:15
Оценка:  0
bugrov3
это он ещё толерантно выразился, теперь я понял за-что его ушли. но никак не за нарушения режима.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь