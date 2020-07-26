"Такую х**ню нести": Милевский - о словах Бойко в поддержку Луческу

Нападающий возмутился словами поддержки вратаря.

Форвард брестского Динамо Артем Милевский раскритиковал голкипера киевского Динамо Дениса Бойко за слова поддержки новому главному тренеру киевлян Мирче Луческу.

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“Иди, б***ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, лишь бы не выгнали тебя.

Бойко, залижи всем и останься, черт“, - написал Милевский в Instagram.

Ранее Блохин прокомментировал назначение Луческу в Динамо.