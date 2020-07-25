Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Макгрегор бросил вызов Рамосу

Комментариев: 0
Ирландец продемонстрировал свои навыки в футболе.
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попробовал свои силы в футболе.

Ирландец в Instagram опубликовал видео своих ударов по воротам. А после этого бросил вызов футболисту мадридского Реала Серхио Рамосу.

“Что думаешь, Рамос?“, - спросил у него Конор. 

После этого испанец в комментариях ответил Макгрегору, пригласив того на тренировку Реала.

Напомним, что Серхио Рамос вошел в символическую сборную чемпионата Испании.

Поделись:
Теги: Конор Макгрегор, Серхио Рамос, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь