Макгрегор бросил вызов Рамосу

Ирландец продемонстрировал свои навыки в футболе.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попробовал свои силы в футболе.

Ирландец в Instagram опубликовал видео своих ударов по воротам. А после этого бросил вызов футболисту мадридского Реала Серхио Рамосу.

“Что думаешь, Рамос?“, - спросил у него Конор.

После этого испанец в комментариях ответил Макгрегору, пригласив того на тренировку Реала.

Напомним, что Серхио Рамос вошел в символическую сборную чемпионата Испании.