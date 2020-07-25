Макгрегор бросил вызов Рамосу
Ирландец продемонстрировал свои навыки в футболе.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попробовал свои силы в футболе.
Ирландец в Instagram опубликовал видео своих ударов по воротам. А после этого бросил вызов футболисту мадридского Реала Серхио Рамосу.
“Что думаешь, Рамос?“, - спросил у него Конор.
После этого испанец в комментариях ответил Макгрегору, пригласив того на тренировку Реала.
Напомним, что Серхио Рамос вошел в символическую сборную чемпионата Испании.
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