Неловкий момент: Зенит разбил Кубок России

От трофея отломались куски хрусталя.

В рамках финала Кубка России Зенит обыграл представителя Первой лиги Химки.

Благодаря этой победе петербургский клуб оформил золотой дубль впервые с 2010-го года.

Во время награждения капитан Зенита Бранислав Иванович поднял трофей над своей головой.

Затем футболист хотел передать его другому игроку, но уронил трофей, который в последствии разбился. Футболисты Зенита на месте попытались сложить его обратно.

Напомним, что Зенит ранее выиграл чемпионат России.