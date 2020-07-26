Неловкий момент: Зенит разбил Кубок России
От трофея отломались куски хрусталя.
В рамках финала Кубка России Зенит обыграл представителя Первой лиги Химки.
Благодаря этой победе петербургский клуб оформил золотой дубль впервые с 2010-го года.
Во время награждения капитан Зенита Бранислав Иванович поднял трофей над своей головой.
Затем футболист хотел передать его другому игроку, но уронил трофей, который в последствии разбился. Футболисты Зенита на месте попытались сложить его обратно.
Напомним, что Зенит ранее выиграл чемпионат России.
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