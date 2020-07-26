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Неловкий момент: Зенит разбил Кубок России

Комментариев: 3
От трофея отломались куски хрусталя.
Сергей Семак
Сергей Семак
ФК Зенит

В рамках финала Кубка России Зенит обыграл представителя Первой лиги Химки.

Благодаря этой победе петербургский клуб оформил золотой дубль впервые с 2010-го года.

Во время награждения капитан Зенита Бранислав Иванович поднял трофей над своей головой.

Затем футболист хотел передать его другому игроку, но уронил трофей, который в последствии разбился. Футболисты Зенита на месте попытались сложить его обратно.

Напомним, что Зенит ранее выиграл чемпионат России.

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Теги: Зенит, Кубок России, футбол
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Комментариев (3)
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Shiko    26.07.2020, 10:07
Оценка:  +5
Shiko
Дай дураку стеклянный х@й)))
гость  (аноним)  26.07.2020, 09:47
Оценка:  +1
гость
Зачёт. Цвет футболок и трусов как у флага Украины. Разбили кубок, молодцы, бабы новый нарожают.
ПродувКротов    26.07.2020, 09:45
Оценка:  +4
ПродувКротов
Ничего страшного, скоро развал на россии по сценарию ссср. О каком то разбитом кубке никто и вспоминать не будет на фоне грядущих катаклизмов.
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