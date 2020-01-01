Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рац признался, что мог перебраться в Динамо

Комментариев: 0
Румын отреагировал на сенсационный приход Луческу в Динамо.
Разван Рац
Разван Рац
shahta.org

Легендарный футболист донецкого Шахтера Разван Рац прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

Читай также: Экс-игрок Шахтера: Луческу не будет исповедовать динамовский стиль

“Я был удивлен, что Луческу возглавил Динамо. Узнал об этой информации из СМИ. Ему будет тяжело там, но, считаю, Мирча сможет помочь киевлянам“, - рассказал игрок в интервью Digi Sport.

Защитник признался, что мог перебраться в киевский клуб, когда выступал в Испании.

“Когда я играл в Райо Вальекано, меня хотело подписать Динамо, но я сразу отказал. Я не мог туда перейти, ведь Шахтер - в моей ДНК. Я все еще смотрю матчи донецкого клуба, большой поклонник команды“, - отметил Рац.

Напомним, что Рац играл за Райо в 2014-м и с 2015 по 2018 год.

Ранее Суркис заявил, что Луческу намерен отомстить Шахтеру.

Поделись:
Теги: Разван Рац, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь