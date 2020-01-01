Рац признался, что мог перебраться в Динамо

Румын отреагировал на сенсационный приход Луческу в Динамо.

Легендарный футболист донецкого Шахтера Разван Рац прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

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“Я был удивлен, что Луческу возглавил Динамо. Узнал об этой информации из СМИ. Ему будет тяжело там, но, считаю, Мирча сможет помочь киевлянам“, - рассказал игрок в интервью Digi Sport.

Защитник признался, что мог перебраться в киевский клуб, когда выступал в Испании.

“Когда я играл в Райо Вальекано, меня хотело подписать Динамо, но я сразу отказал. Я не мог туда перейти, ведь Шахтер - в моей ДНК. Я все еще смотрю матчи донецкого клуба, большой поклонник команды“, - отметил Рац.

Напомним, что Рац играл за Райо в 2014-м и с 2015 по 2018 год.

Ранее Суркис заявил, что Луческу намерен отомстить Шахтеру.