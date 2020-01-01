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Хави сдал положительный тест на коронавирус

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Испанский специалист чувствует себя хорошо.
Хави
Хави
Getty Images

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес заболел коронавирусом. Об этом сообщил сам специалист.

“Результат моего теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, я в полном порядке, но, согласно протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь.

Я вернусь к привычному графику и буду работать с огромным желанием, как только мне позволят врачи. Обнимаю всех и до скорой встречи на футбольных полях!“, - написал испанец на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом в доме престарелых.

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Теги: футбол, Аль-Садд, Хави Эрнандес, коронавирус
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