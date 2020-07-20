Андронов назвал кандидата на замену Михайличенко в Динамо
Киевский клуб в поисках нового тренера.
Российский журналист и комментатор Алексей Андронов прокомментировал увольнение Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского Динамо.
“Алексей Михайличенко уволен из киевского Динамо. Вместе с ним команду покидает и весь его штаб (тренер вратарей Михайлов это делает всегда, и почти всегда возвращается).
К новому сезону, который совсем скоро - у Динамо будет новый тренер. Очень интересно, кто же?
Моя кандидатура - Виктор Скрипник. Это не выражение пожелания, а выражение мнения “как оно будет". Но это, если что не единственный кандидат“, - написал журналист в своем Telegram-канале.
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