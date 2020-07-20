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Андронов назвал кандидата на замену Михайличенко в Динамо

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Киевский клуб в поисках нового тренера.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря Луганск

Российский журналист и комментатор Алексей Андронов прокомментировал увольнение Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского Динамо.

“Алексей Михайличенко уволен из киевского Динамо. Вместе с ним команду покидает и весь его штаб (тренер вратарей Михайлов это делает всегда, и почти всегда возвращается).

К новому сезону, который совсем скоро - у Динамо будет новый тренер. Очень интересно, кто же?

Моя кандидатура - Виктор Скрипник. Это не выражение пожелания, а выражение мнения “как оно будет". Но это, если что не единственный кандидат“, - написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее Суркис дал оценку Динамо по итогам сезона.

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Теги: Алексей Андронов, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (1)
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Жеральд    20.07.2020, 17:07
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Жеральд
Маркевич - лучший тренер Украины...Было бы классно,чтобы Маркевич возглавил Динамо К
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