Золотой мяч впервые не будет вручен с 1956 года

France Football отменил церемонию награждения.

Авторитетное издание France Football приняло решение отменить церемонию вручения Золотого мяча в 2020 году, об этом сообщает официальный сайт организации.

Как информирует пресс-служба редакции, такое решение связано с пандемией коронавируса, которая не позволила завершить сезон в обычных условиях.

“Впервые в своей истории, начатой ​​в 1956 году, Золотой мяч не будет вручен из-за отсутствия достаточных справедливых условий. Мы не хотим при вручении награды указывать, что она была вручена в чрезвычайных обстоятельствах“, - говорится в заявлении France Football.

Напомним, что Золотой мяч вручается с 1956 года. В 2019 году в шестой раз победителем стал нападающий Барселоны Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что ФИФА отменила церемонию награждения The Best FIFA Football Awards в 2020 году.