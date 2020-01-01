Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хачериди вылечился от коронавируса

Комментариев: 0
Украинец может приступить к тренировкам.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо Брест

Защитник бресткого Динамо Евгений Хачериди выздоровел от коронавируса, об этом сообщает Meta Ratings.

По информации источника, защитник в отличном состоянии. Болезнь проходила без симптомов. Спустя две недели Хачериди вновь может приступить к тренировкам.

Отметим, что кроме Хачериди девять других футболистов брестского клуба также сдали отрицательный тест на COVID-19.

Ранее Милевский рассказал о том, как переносит коронавирус на самоизоляции.

Поделись:
Теги: Евгений Хачериди, Динамо Брест, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь