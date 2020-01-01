Хачериди вылечился от коронавируса

Украинец может приступить к тренировкам.

Защитник бресткого Динамо Евгений Хачериди выздоровел от коронавируса, об этом сообщает Meta Ratings.

По информации источника, защитник в отличном состоянии. Болезнь проходила без симптомов. Спустя две недели Хачериди вновь может приступить к тренировкам.

Отметим, что кроме Хачериди девять других футболистов брестского клуба также сдали отрицательный тест на COVID-19.

Ранее Милевский рассказал о том, как переносит коронавирус на самоизоляции.