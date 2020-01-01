Полузащитник сборной Испании перебрался в Аль-Садд

Футболист продолжит карьеру в Катаре.

Испанский полузащитник Санти Касорла достиг договоренности с катарским Аль-Саддом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

“Мы достигли договоренности с Санти Касорлой. Вскоре он прилетит в Доху, чтобы завершить все формальности и присоединиться к команде. Добро пожаловать в Аль-Садд, Санти!“, - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что в Аль-Садде испанец будет играть под руководством своего соотечественника Хави Эрнандеса.

Накануне Касорла попрощался с Вильярреалом.