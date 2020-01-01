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Полузащитник сборной Испании перебрался в Аль-Садд

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Футболист продолжит карьеру в Катаре.
Санти Касорла
Санти Касорла
Getty Images

Испанский полузащитник Санти Касорла достиг договоренности с катарским Аль-Саддом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

“Мы достигли договоренности с Санти Касорлой. Вскоре он прилетит в Доху, чтобы завершить все формальности и присоединиться к команде. Добро пожаловать в Аль-Садд, Санти!“, - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что в Аль-Садде испанец будет играть под руководством своего соотечественника Хави Эрнандеса.

Накануне Касорла попрощался с Вильярреалом.

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Теги: футбол, Аль-Садд, Санти Касорла
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