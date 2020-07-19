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Истанбул впервые в истории завоевал титул чемпиона Турции

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Команда стала недосягаема для соперников.
Истанбул
Истанбул
Getty Images

Истанбул Башакшехир стал чемпионом Турции в сезоне-2019/20. Для команды это первый трофей в истории.

В предпоследнем туре Истанбул обыграл Кайсериспор (1:0), а идущий вторым Трабзонспор проиграл Коньяспору (3:4). Таким образом, лидер чемпионата стал недосягаем для соперников за тур до конца чемпионата.

Отметим, что в составе Башакшехира выступают известные игроки: Гаэль Клиши, Демба Ба, Робиньо, Мартин Шкртел и другие.

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Теги: футбол, Истанбул, чемпионат Турции по футболу
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