Истанбул впервые в истории завоевал титул чемпиона Турции

Команда стала недосягаема для соперников.

Истанбул Башакшехир стал чемпионом Турции в сезоне-2019/20. Для команды это первый трофей в истории.

В предпоследнем туре Истанбул обыграл Кайсериспор (1:0), а идущий вторым Трабзонспор проиграл Коньяспору (3:4). Таким образом, лидер чемпионата стал недосягаем для соперников за тур до конца чемпионата.

Отметим, что в составе Башакшехира выступают известные игроки: Гаэль Клиши, Демба Ба, Робиньо, Мартин Шкртел и другие.