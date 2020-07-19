Истанбул впервые в истории завоевал титул чемпиона Турции
Команда стала недосягаема для соперников.
Истанбул Башакшехир стал чемпионом Турции в сезоне-2019/20. Для команды это первый трофей в истории.
В предпоследнем туре Истанбул обыграл Кайсериспор (1:0), а идущий вторым Трабзонспор проиграл Коньяспору (3:4). Таким образом, лидер чемпионата стал недосягаем для соперников за тур до конца чемпионата.
🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) July 19, 2020
👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP
Отметим, что в составе Башакшехира выступают известные игроки: Гаэль Клиши, Демба Ба, Робиньо, Мартин Шкртел и другие.
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