"Стремновато с этой штукой": Милевский - о заражением коронавирусом

Нападающий остается на самоизоляции.

Форвард брестского Динамо Артем Милевский, который заразился коронавирусом, рассказал о своем состоянии на самоизоляции.

“Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов: нет ни кашля, ни пневмонии, ни температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, все это плохо.

Я продолжаю находиться дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин“, - рассказал Милевский на своем YouTube-канале Миля.

Ранее Милевский высказался о борьбе Динамо за второе место в УПЛ.