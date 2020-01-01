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"Стремновато с этой штукой": Милевский - о заражением коронавирусом

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Нападающий остается на самоизоляции.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

Форвард брестского Динамо Артем Милевский, который заразился коронавирусом, рассказал о своем состоянии на самоизоляции.

“Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов: нет ни кашля, ни пневмонии, ни температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, все это плохо.

Я продолжаю находиться дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин“, - рассказал Милевский на своем YouTube-канале Миля.

Ранее Милевский высказался о борьбе Динамо за второе место в УПЛ.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, футбол, коронавирус
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