Чигринский получил травму

Украинец пропустит финал Кубка Греции и заключительный тур чемпионата.

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский получил повреждение в матче 35-го тура чемпионата Греции против ПАОКа.

Как сообщает издание SDNA, у 33-летнего украинца обнаружили травму приводящей мышцы бедра. Из-за этого Чигринский пропустит финальный матч Кубка Греции, а также не сможет помочь команде в заключительном туре чемпионата страны.

Отметим, что в нынешнем сезоне Чигринский сыграл 25 матчей за АЕК, в которых забил три гола и получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чигринский недоволен новым контрактом от АЕКа.