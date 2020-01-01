Десять игроков Динамо Бухарест заразились коронавирусом

Румынский клуб сообщил о вспышке заболевания.

Румынский Динамо Бухарест сообщил о вспышке коронавируса в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, сразу десять игроков команды сдали положительный тест на COVID-19. Отмечается, что в ближайшее время будет проведено повторное тестирование.

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Стоит сказать, что для Динамо Бухарест это весьма печальная новость не только с точки зрения здоровья. На данный момент клуб борется за сохранение прописки в высшем дивизионе Румынии. Сейчас Динамо в зоне вылета, а от зоны плей-офф команду отделяет только один балл.

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 зафиксировали два случая заражения коронавирусом.