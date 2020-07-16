Стало известно, какой клуб может возглавить Почеттино

Специалист имеет предложения из Италии.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может в ближайшее время вернуться к тренерской работе.

Как сообщает The Telegraph, аргентинский специалист может возглавить итальянский клуб. В услугах наставника заинтересованы Интер и Ювентус.

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Отмечается, что Почеттино находится в шорт-листах команд. Аргентинец возглавить один из клубов, если кто-то из тренеров команд будет уволен.

Напомним, что последним клубом Маурисио был Тоттенхэм, с которого был уволен в ноябре прошлого года.

Ранее специалист высказался о своем возвращении в футбол.