Жерсон Родригес может перебраться в топ-клуб Турции

Футболист может остаться в турецком чемпионате.

Форвард киевского Динамо Жерсон Родригеш может в следующем сезоне перебраться в Бешикташ, об этом сообщает Tumspor.

По информации источника, турецкий клуб намерен взять в аренду форварда за 500 тысяч евро. При это включить в сделку пункт о праве выкупа за четыре миллиона евро.

Отмечается, что боссы киевского Динамо не готово на такие условия. Они требуют полноценный трансфер за шесть миллионов.

Напомним, что Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом.