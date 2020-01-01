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Жерсон Родригес может перебраться в топ-клуб Турции

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Футболист может остаться в турецком чемпионате.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
Yeni Safak

Форвард киевского Динамо Жерсон Родригеш может в следующем сезоне перебраться в Бешикташ, об этом сообщает Tumspor.

По информации источника, турецкий клуб намерен взять в аренду форварда за 500 тысяч евро. При это включить в сделку пункт о праве выкупа за четыре миллиона евро.

Отмечается, что боссы киевского Динамо не готово на такие условия. Они требуют полноценный трансфер за шесть миллионов.

Напомним, что Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев, футбол, Бешикташ
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