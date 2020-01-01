Ключевой футболист Зари перебрался в австрийский клуб

Украинец будет выступать за ЛАСК четыре года.

Защитник луганской Зари Евгений Чеберко стал игроком ЛАСКа, об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Как информирует пресс-служба команды, стороны подписали контракт до 2024 года. Команды приняли решение не разглашать стоимость украинца.

В текущем сезоне Чеберко сыграл 32 матча, в которых выполнил две голевые передачи.

Отметим, что в нынешнем сезоне ЛАСК занял четвертое место по итогам сезона, что позволило квалифицироваться в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что защитник Зари согласовал контракт с Андерлехтом.