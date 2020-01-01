Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ключевой футболист Зари перебрался в австрийский клуб

Комментариев: 0
Украинец будет выступать за ЛАСК четыре года.
Евгений Чеберко
Евгений Чеберко
ФК Заря

Защитник луганской Зари Евгений Чеберко стал игроком ЛАСКа, об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Как информирует пресс-служба команды, стороны подписали контракт до 2024 года. Команды приняли решение не разглашать стоимость украинца.

В текущем сезоне Чеберко сыграл 32 матча, в которых выполнил две голевые передачи.

Отметим, что в нынешнем сезоне ЛАСК занял четвертое место по итогам сезона, что позволило квалифицироваться в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что защитник Зари согласовал контракт с Андерлехтом.

Поделись:
Теги: Евгений Чеберко, футбол, Заря, ЛАСК
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь