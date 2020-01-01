Шюррле объявил о завершении карьеры в 29 лет

Немец повесил бутсы на гвоздь.

Бывший футболист сборной Германии Андре Шюррле принял решение завершить карьеру, об этом сообщает Der Spiegel.

“Я принял решение завершить карьеру. Решение давно созрело в моей голове. Вы всегда должны играть определенную роль, чтобы выжить в бизнесе, иначе вы потеряете свою работу и не получите новую“, - приводит слова немца издание.

Последним клубом немца был московский Спартак, за который он выступал на правах аренды с Боруссии Д. Ранее “шмели“ разорвали контракт с футболистом.

За свою карьеру Шюррле провел 420 матчей, в которых забил 110 голов и отдал 51 голевую передачу. Немец становился чемпионом Англии с Челси, выигрывал Кубок Германии и Суперкубок за Вольфсбург, а также побеждал со сборной Германии на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что форвард Вердера завершил карьеру.