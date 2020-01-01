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Шюррле объявил о завершении карьеры в 29 лет

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Немец повесил бутсы на гвоздь.
Андре Шюррле
Андре Шюррле
Getty Images

Бывший футболист сборной Германии Андре Шюррле принял решение завершить карьеру, об этом сообщает Der Spiegel. 

“Я принял решение завершить карьеру. Решение давно созрело в моей голове. Вы всегда должны играть определенную роль, чтобы выжить в бизнесе, иначе вы потеряете свою работу и не получите новую“, - приводит слова немца издание.

Последним клубом немца был московский Спартак, за который он выступал на правах аренды с Боруссии Д. Ранее “шмели“ разорвали контракт с футболистом.

За свою карьеру Шюррле провел 420 матчей, в которых забил 110 голов и отдал 51 голевую передачу. Немец становился чемпионом Англии с Челси, выигрывал Кубок Германии и Суперкубок за Вольфсбург, а также побеждал со сборной Германии на чемпионате мира. 

Ранее сообщалось, что форвард Вердера завершил карьеру.

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Теги: Андре Шюррле, футбол
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