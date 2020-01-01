Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом

Футболист досрочно завершил аренду в турецком клубе.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес больше не является игроком Анкарагюджю, за который он играл на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт турецкой команды.

Совет директоров вместе с техническим комитетом и футболистами принял решение разорвать контракт с люксембуржцем из-за драки с одноклубником Анте Кулушичем перед матчем с Галатасараем.

За Анкарагюджю Родригес провел 11 матчей, где забил шесть голов и сделал две результативные передачи.