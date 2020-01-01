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Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом

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Футболист досрочно завершил аренду в турецком клубе.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Жерсон Родригес больше не является игроком Анкарагюджю, за который он играл на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт турецкой команды.

Совет директоров вместе с техническим комитетом и футболистами принял решение разорвать контракт с люксембуржцем из-за драки с одноклубником Анте Кулушичем перед матчем с Галатасараем.

За Анкарагюджю Родригес провел 11 матчей, где забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

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Теги: футбол, Анкарагюджю, Жерсон Родригес, чемпионат Турции
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Источник: ankaragucu.org.tr

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