Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом
Футболист досрочно завершил аренду в турецком клубе.
Нападающий Динамо Жерсон Родригес больше не является игроком Анкарагюджю, за который он играл на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт турецкой команды.
Совет директоров вместе с техническим комитетом и футболистами принял решение разорвать контракт с люксембуржцем из-за драки с одноклубником Анте Кулушичем перед матчем с Галатасараем.
За Анкарагюджю Родригес провел 11 матчей, где забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
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