Анкарагюджю планирует расторгнуть контракт с Родригесом из-за драки с капитаном команды

В клубе не хотят прощать футболиста за его скандальное поведение.

Пресс-секретарь Анкарагюджю Исмаил Атасой заявил, что клуб планирует разорвать контракт с нападающим Жерсоном Родригесом, права на которого принадлежат Динамо.

Напомним, футболиста исключили из состава команды за драку с одноклубником перед матчем с Галатасараем.

“Родригесу нет прощения. Вполне возможно, что сегодня мы поддержим решение совета директоров и расторгнем с ним контракт. Мы продолжаем переговоры, но окончательное решение на 90% будет таким же, как и совета директоров - футболист должен покинуть клуб.

Произошла несправедливая ситуация, мы не можем игнорировать ее, потому что успех Анкарагюджю для нас находится на первом месте. Это не должно остаться без ответа“, - цитирует Атасоя Ajansspor.

Ранее Родригес отказался возвращаться в Динамо из-за Алексея Михайличенко.