Анкарагюджю планирует расторгнуть контракт с Родригесом из-за драки с капитаном команды
Пресс-секретарь Анкарагюджю Исмаил Атасой заявил, что клуб планирует разорвать контракт с нападающим Жерсоном Родригесом, права на которого принадлежат Динамо.
Напомним, футболиста исключили из состава команды за драку с одноклубником перед матчем с Галатасараем.
“Родригесу нет прощения. Вполне возможно, что сегодня мы поддержим решение совета директоров и расторгнем с ним контракт. Мы продолжаем переговоры, но окончательное решение на 90% будет таким же, как и совета директоров - футболист должен покинуть клуб.
Произошла несправедливая ситуация, мы не можем игнорировать ее, потому что успех Анкарагюджю для нас находится на первом месте. Это не должно остаться без ответа“, - цитирует Атасоя Ajansspor.
Ранее Родригес отказался возвращаться в Динамо из-за Алексея Михайличенко.
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