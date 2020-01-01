Форвард Олимпика привлек внимание топ-клубов Швейцарии

Нападающий может покинуть донецкий клуб.

Форвард Олимпика Матар Дийе может перебраться в чемпионат Швейцарии, об этом сообщает sport.ch.

По информации источника, сенегалец заинтересовал Янг Бойз и Санкт-Галлен. Клубы уже провели предварительные переговоры с футболистом.

Отмечается, что Матар уже приезжал на просмотр в Санкт-Галлен, однако после на него вышли представители Янг Бойза.

Напомним, первую половину текущего сезона нападающий провел во львовских Карпатах на правах аренды, за которые сыграл три матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Олимпика возглавил клуб из Азербайджана.