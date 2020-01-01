Экс-футболист Динамо может перебраться в Спортинг

Португальцы намерены усилить защиту.

Бывший футболист киевского Динамо Виторину Антунеш может продолжить карьеру в Спортинге, об этом сообщает A Bola.

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По информации источника, лиссабонский клуб ищет замену Маркосу Акуньи, который летом намерен покинуть команду. Спортинг уверен, что Антуш может заменить игрока. Ключевым моментом является то, что Виторину сейчас является свободным агентом.

В конце июня у Антунеша истек контракт с Хетафе. В текущем сезоне он провел три матча в футболке мадридского клуба, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес досрочно вернется в Динамо из-за драки с одноклубником.