Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-футболист Динамо может перебраться в Спортинг

Комментариев: 0
Португальцы намерены усилить защиту.
Виторину Антунеш
Виторину Антунеш
ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского Динамо Виторину Антунеш может продолжить карьеру в Спортинге, об этом сообщает A Bola.

Читай также: Экс-игрок Динамо стал получать меньше игрового времени из-за последствий коронавируса

По информации источника, лиссабонский клуб ищет замену Маркосу Акуньи, который летом намерен покинуть команду. Спортинг уверен, что Антуш может заменить игрока. Ключевым моментом является то, что Виторину сейчас является свободным агентом.

В конце июня у Антунеша истек контракт с Хетафе. В текущем сезоне он провел три матча в футболке мадридского клуба, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес досрочно вернется в Динамо из-за драки с одноклубником.

Поделись:
Теги: Виторину Антунеш, футбол, Спортинг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь