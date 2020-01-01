Правило пяти замен продлено на сезон-2020/21

Чемпионаты могут отказаться от этого правила.

В Международной федерации футбола приняли решение продлить правило пяти замен до конца следующего сезона.

“На основе обширного обзора, который включал обратную связь с заинтересованными сторонами и анализ влияния коронавируса на календари, совет директоров IFAB принял решение продлить возможность пяти замен на соревнования, которые планируется завершить к 31 июля 2021 года.

Это касается и международных турниров, запланированные на июль-август 2021 года“, - говорится в заявлении IFAB.

Отметим, что каждый чемпионат имеет право отказаться от этого правила и вернуться к трем заменам.

Напомним, правило пяти замен было введено, чтобы уменьшить нагрузку на игроков после возобновления соревнований, которые были приостановлены пандемией коронавируса.