Халк: Я намерен покинуть Китай
Бразилец хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.
Форвард Шанхай СИПГ Халк признался, что намерен покинуть Китай по истечению контракта, который заканчивается зимой.
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“У меня была встреча с руководством команды, на которой я сказал, что хочу покинуть команду и страну.
Мне посыпались предложения от больших европейских клубов, которые выступают в Лиге чемпионов. Также мной интересуются бразильские клубы.
Я не намерен оставаться в чемпионате Китая. Думаю, Бог поможет мне выбрать лучший и оставаться в хорошей физической форме.
Я не ставлю деньги во главе. Прислушаюсь к моему агенту, но пока мы с ним ничего не решили“, - приводит слова Халка Globo.
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