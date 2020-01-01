Моуринью - о финансовом фэйр-плэй: Давайте откроем двери в цирк для всех

Португальский специалист считает, что ФФП мертв.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился своим мнением о возможных финансовых вливаниях новых владельцев Ньюкасла - шейхов из Саудовской Аравии.

“Нынешний тренер “сорок“ Стив Брюс может сделать эту команду еще сильнее в следующем сезоне. Лично я считаю, что финансовый фэйр-плей уже мертв, его больше нет.

Думаю, новые владельцы могут решить, что двери в цирк открыты и можно делать все что угодно“, - приводит слова Моуринью ESPN.

Кроме того, португалец высказался об отмене дисквалификации Манчестер Сити в еврокубках.

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“Все сейчас обсуждают Манчестер Сити, но в прошлом в подобной ситуации были и другие клубы. Всем известен результат. Так что, я думаю, лучше открыть двери в цирк для всех, пусть все развлекаются“, - добавил специалист.

Напомним, 13 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение УЕФА отстранить Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов сроком на два года.