Мужчина, застреливший брата игрока Тоттенхэма, сдался французской полиции

Преступник признал свою вину в убийстве Кристофера Орье.

Несколько дней назад стало известно, что брат защитника Тоттенхэма Сержа Орье Кристофер был застрелен около ночного клуба в Тулузе (Франция).

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По информации France Bleu, мужчина, который совершил это преступление, пришел в центральное отделение полиции Тулузы и сдался сотрудникам правопорядка. Мужчина, чье имя не разглашается, признал свою вину в инциденте и теперь находится под стражей.

На данный момент СМИ неизвестно, каков был мотив данного преступления. Также не разглашаются никакие подробности признания.

Ранее сообщалось, что турецкий футболист признался в убийстве своего пятилетнего сына.