Марадона прибыл на базу клуба в новом BMW с полицейскими мигалками и сиреной

Именитый аргентинец удивил своих подопечных фееричным приездом.

Именитый экс-футболист Диего Марадона, который сейчас является главным тренером Химнасии из Ла-Платы, поразил членов своего клуба необычным прибытием на базу.

Марадона в компании агента Кристиана Брагарника появился на базе клуба на новенькой BMW M4, стоимость которого составляет 193 тысячи долларов.

Diego Maradona y su nuevo chiche 😍🚗 pic.twitter.com/10rjObMClN — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) July 13, 2020

Однако больше всего команду удивили специальные мигалки, как в полицейских автомобилях, а также наличие полицейской сирены, которая уведомила все о прибытии Марадоны.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона может встать у руля сборной Испании.