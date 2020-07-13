Марадона прибыл на базу клуба в новом BMW с полицейскими мигалками и сиреной
Именитый аргентинец удивил своих подопечных фееричным приездом.
Именитый экс-футболист Диего Марадона, который сейчас является главным тренером Химнасии из Ла-Платы, поразил членов своего клуба необычным прибытием на базу.
Марадона в компании агента Кристиана Брагарника появился на базе клуба на новенькой BMW M4, стоимость которого составляет 193 тысячи долларов.
Diego Maradona y su nuevo chiche 😍🚗 pic.twitter.com/10rjObMClN— TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) July 13, 2020
Однако больше всего команду удивили специальные мигалки, как в полицейских автомобилях, а также наличие полицейской сирены, которая уведомила все о прибытии Марадоны.
Ранее сообщалось, что Диего Марадона может встать у руля сборной Испании.
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