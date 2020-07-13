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Марадона прибыл на базу клуба в новом BMW с полицейскими мигалками и сиреной

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Именитый аргентинец удивил своих подопечных фееричным приездом.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Именитый экс-футболист Диего Марадона, который сейчас является главным тренером Химнасии из Ла-Платы, поразил членов своего клуба необычным прибытием на базу.

Марадона в компании агента Кристиана Брагарника появился на базе клуба на новенькой BMW M4, стоимость которого составляет 193 тысячи долларов.

Однако больше всего команду удивили специальные мигалки, как в полицейских автомобилях, а также наличие полицейской сирены, которая уведомила все о прибытии Марадоны.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона может встать у руля сборной Испании.

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Теги: Диего Марадона, футбол, вне игры, автомобиль, BMW
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